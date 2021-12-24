MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

24.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen İlayda Şeker, ''Güzelliğimi estetiğe borçluyum'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Şeker, Instagram hesabından estetiksiz halini paylaştı.

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, yarışmadaki neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışma sona erdikten sonra takım arkadaşı İsmail Balaban ile aşk yaşayan İlayda Şeker, ''Çok merak ettiniz'' diyerek, estetiksiz halini paylaştı.

''YÜZÜMÜN HİÇBİR YERİNDE DOLGU YOK''

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya ''Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye.'' notunu düştü.

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Ailesi Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, dedesiyle birlikte İstanbul Üsküdar'da kalıyor.

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Bir süredir, sevgilisi İsmail Balaban için Antalya'da olan Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edilmişti.

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Aşklarını göz önünde yaşama kararı alan çift, sık sık bir arada oldukları kareleri, takipçieleriyle paylaşıyorlar.

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Zor günleri geride bırakmak istiyor! Zor günleri geride bırakmak istiyor!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Fenerbahçe derken, Süper Lig devine gidiyor!

Fenerbahçe derken, Süper Lig devine gidiyor!

"Eril adam seviyorum" demişti! İşte sevgilisi

"Eril adam seviyorum" demişti! İşte sevgilisi

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.