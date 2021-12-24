Survivor İlayda Şeker ''Çok merak ettiniz'' diyerek estetiksiz halini paylaştı!

Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, yarışmadaki neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışma sona erdikten sonra takım arkadaşı İsmail Balaban ile aşk yaşayan İlayda Şeker, ''Çok merak ettiniz'' diyerek, estetiksiz halini paylaştı.

''YÜZÜMÜN HİÇBİR YERİNDE DOLGU YOK''

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya ''Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye.'' notunu düştü.

Ailesi Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, dedesiyle birlikte İstanbul Üsküdar'da kalıyor.

Bir süredir, sevgilisi İsmail Balaban için Antalya'da olan Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edilmişti.

Aşklarını göz önünde yaşama kararı alan çift, sık sık bir arada oldukları kareleri, takipçieleriyle paylaşıyorlar.



