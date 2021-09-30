Survivor İlayda Şeker paylaşıyor, İsmail Balaman yorumsuz bırakmıyor

Survivor İlayda Şeker, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, yarışmada söylemleri ve performansı ile dikkat çekmişti. Survivor İlayda şimdi de İsmail Balaban ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

Aşk dedikodularıyla gündemde olan Şeker'in sosyal medya pozları da olay oluyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in yarışmadan sonraki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Survivor İlayda'nın kaşlarını kaldırıp, dudak dolgusu yaptırdığı iddiası da daha önce gündem olmuştu.

İlayda Şeker'in iddialı pozlarını Balaman da yorumsuz bırakmıyor. İsmail Balaman aşk iddialarıyla anılan İlayda'ya ateş emojisi yanında bir de "İloş" diye sesleniyor.

Survivor İlayda ise Balaman'a "İsom" diyor.

SURVİVOR YARIŞMACISI İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

