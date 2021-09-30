MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor İlayda Şeker paylaşıyor, İsmail Balaman yorumsuz bırakmıyor

Survivor İlayda Şeker paylaşıyor, İsmail Balaman yorumsuz bırakmıyor

30.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve son günlerde İsmail Balaban ile aşk yaşadığı söyleyen İlayda Şeker sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. İlayda Şeker paylaşıyor Balaman yorumsuz bırakmıyor.

Survivor İlayda Şeker paylaşıyor, İsmail Balaman yorumsuz bırakmıyor

Survivor İlayda Şeker, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, yarışmada söylemleri ve performansı ile dikkat çekmişti. Survivor İlayda şimdi de İsmail Balaban ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

Aşk dedikodularıyla gündemde olan Şeker'in sosyal medya pozları da olay oluyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in yarışmadan sonraki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Survivor İlayda'nın kaşlarını kaldırıp, dudak dolgusu yaptırdığı iddiası da daha önce gündem olmuştu.

Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban el ele! İlayda Şeker kimdir?Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban el ele! İlayda Şeker kimdir?

İlayda Şeker'in iddialı pozlarını Balaman da yorumsuz bırakmıyor. İsmail Balaman aşk iddialarıyla anılan İlayda'ya ateş emojisi yanında bir de "İloş" diye sesleniyor.

1

Survivor İlayda ise Balaman'a "İsom" diyor.

2

SURVİVOR YARIŞMACISI İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

kmk

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldiCerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Şarkıcı Efkariye hayatını kaybettiŞarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.