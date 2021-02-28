Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya market ödülü mücadelesinin ardından iki takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanabilmek ve takımlarından bir ismi eleme potasına göndermemek adına mücadele etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım büyük sevinç yaşarken dokunulmazlığı kaybeden takım ise konseyde bir arkadaşının ismini yazmak zorunda kaldı.

Günün ilk oyununda iki takım market ödülünü alabilmek için mücadele ederken son ana kadar nefes nefese süren mücadelenin ardından kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı oyunu kazandıktan sonra kazanılan ürünler ile ilgili sevinç naraları atarken Ünlüler takımı uzun zamandır ödül oyunu kazanamadıkları için Gönüllüler takımına tepki gösterdi.

Market ödülünün ardından iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi verildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı etkili bir performans sergileyemezken 10-5'lik skorla dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununun ardından konseyde Ünlüler takımı bir isim yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da haftanın ilk eleme adayı hangi isim oldu?