Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya market ödülü mücadelesinin ardından iki takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanabilmek ve takımlarından bir ismi eleme potasına göndermemek adına mücadele etti.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım büyük sevinç yaşarken dokunulmazlığı kaybeden takım ise konseyde bir arkadaşının ismini yazmak zorunda kaldı.
Günün ilk oyununda iki takım market ödülünü alabilmek için mücadele ederken son ana kadar nefes nefese süren mücadelenin ardından kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı oyunu kazandıktan sonra kazanılan ürünler ile ilgili sevinç naraları atarken Ünlüler takımı uzun zamandır ödül oyunu kazanamadıkları için Gönüllüler takımına tepki gösterdi.
Market ödülünün ardından iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi verildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı etkili bir performans sergileyemezken 10-5'lik skorla dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununun ardından konseyde Ünlüler takımı bir isim yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da haftanın ilk eleme adayı hangi isim oldu?
Survivor'da Gönüllüler takımı ekrana gelen son bölümde hem market ödülünü hem de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak yarışmanın son bölümüne damga vurdu.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan isim gerçekleştirilen konseyin ardından belli oldu. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.
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