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Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

28.02.2021 07:00 | Son Güncelleme:
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Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Bir süredir Survivor Batuhanla gerilim yaşayan Öykü Çelik potada... İşte Survivor Türkiye'de yaşananlar...

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya market ödülü mücadelesinin ardından iki takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanabilmek ve takımlarından bir ismi eleme potasına göndermemek adına mücadele etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım büyük sevinç yaşarken dokunulmazlığı kaybeden takım ise konseyde bir arkadaşının ismini yazmak zorunda kaldı.

Günün ilk oyununda iki takım market ödülünü alabilmek için mücadele ederken son ana kadar nefes nefese süren mücadelenin ardından kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı oyunu kazandıktan sonra kazanılan ürünler ile ilgili sevinç naraları atarken Ünlüler takımı uzun zamandır ödül oyunu kazanamadıkları için Gönüllüler takımına tepki gösterdi.

Market ödülünün ardından iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi verildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı etkili bir performans sergileyemezken 10-5'lik skorla dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununun ardından konseyde Ünlüler takımı bir isim yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da haftanın ilk eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE GÖNÜLLÜLER TAKIMI DAMGASI!

Survivor'da Gönüllüler takımı ekrana gelen son bölümde hem market ödülünü hem de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak yarışmanın son bölümüne damga vurdu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan isim gerçekleştirilen konseyin ardından belli oldu. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik,
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