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Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

20.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2011'de, Taner Tolga Tarlacı ile girdiği tartışmalarla adından söz ettiren Taçmin Tümer, son haliyle şoke etti. Evli ve bir çocuk annesi Taçmin Tümer'in yıllar içindeki değişimi, sevenlerini şaşırttı.

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

Survivor 2011 kadrosunda yer alan Taçmin Tümer, son görüntüsüyle şaşırttı. Taner Tolga Tarlacı'nın ''Daçmin Goş!'' cümlesiyle akıllarda kalan Taçmin Tümer, mutlu bir yuva kurdu. İşte Taçmin Tümen'in son hali:

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

Taçmin Tümen, iş insanı Merih Fakı ile hayatını birleştirdi.

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

Geçtiğimiz günlerde annelik heyecanı yaşayan eski survivor yarışmacısı, hayatından kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

''TANER'İN ESPRİLERİ BENİ ÇILDIRTIYORDU''

Yarışmacı olduğu dönem, adada sürekli Taner Tolga Tarlacı ile tartışan Taçmin Tümer, Tarlacı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Taner komik bir çocuktu, onu severim ama bazen öyle bir an geliyordu ki tahammül edemiyordum. Düşünsenize, açsınız, sıkılıyorsunuz. Böyle anlarda Taner'in esprileri beni çıldırtıyordu.

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu

''BENİ HER GÖREN 'DAÇMİN GOŞ' DİYOR''

Taner'in her olayda beni çağırma isteği vardı. Benimle iyi anlaştığını düşünüyordu heralde, bilmiyorum. Ben de gider onu dinlerdim. Dışarıda beni her gören ''Daçmin Goş'' diyor. Hatta ''Daçmin Goş'' yazan tişörtler satılıyor. Gülüyorum ama bazen ''Hayır, benim adım Taçmin'' diyorum.

Survivor'ın Taçmin'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bambaşka biri oldu


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Taner Tolga Tarlacı
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