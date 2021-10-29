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Survivor’ın yıldızı Murat Ceylan yeni motoruyla görüntülendi

29.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8 kanalında ekranlara gelen Survivor Türkiye yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, yeni aldığı çevreci elektrikli motosikletiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Survivor’ın yıldızı Murat Ceylan yeni motoruyla görüntülendi

Survivor Türkiye yarışmasında Alp Kırşan’ın yerine sunuculuk görevini devralan Murat Ceylan, yeni aldığı çevreci elektrikli motosikletiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ANNECİĞİM BENİ MERAK ETME"

Snob Magazin’in haberine göre; Nişantaşı'nda trafikte seyir halindeyken objektiflere yansıyan Murat Ceylan, bir ara cep telefonundan annesinin araması üzerine motosikletini sağa çekti. Kask takmadan trafiğe çıkan ve annesine "Anneciğim spora gidiyorum şimdi. Beni merak etme" diyen sunucu, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

Murat Ceylan, telefon görüşmesinin sona ermesinin ardından acelesi olduğunu söyleyip, 25 bin TL değerindeki motosikletiyle spor salonunun yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish
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