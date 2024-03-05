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Survivor'ın yıldızı Turabi, Acun Ilıcalı'nın o sözlerini paylaştı! "Özlediysen mesaj at abi"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 10:10
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Survivor yarışmasında kazandığı iki şampiyonlukla büyük bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda etmişti. Çamkıran, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Turabi, Acun Ilıcalı'nın Survivor Ekstra'da yaptığı açıklamaları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak altına bir de not düştü.

Survivor'ın yıldızı Turabi, Acun Ilıcalı'nın o sözlerini paylaştı! "Özlediysen mesaj at abi"

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılarla girdiği polemikler ile sık sık adından söz ettiriyordu.

Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.

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Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden Turabi geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söylemişti.

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"NUMARAMI BİLİYORSUN ABİ"

Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da açıklamalarda bulundu. Ogeday ve Turabi hakkında açıklamalar yapan Ilıcalı şunları söyledi:

"Şuan Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim."

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Turabi, Ilıcalı'nın açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Turabi, paylaşıma ise şu notu düştü:

"Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at, ben anlarım özlediğini... Hemen ararım. Numaramı biliyorsun abi hiç değişmedi. Hâlâ 1 numarayım..."

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