Survivor İsmail Balaban ve nişanlısı ayrıldı mı? Yarışmaya damga vuran konuşma!

Bu olayın ardından bir süre özellikle sosyal medyada kendine yer bulan İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan, nihayet dünkü programda konuştular. Gamze Atakan, bu olayın ekranlara yansımasının ardından ise üzüldüğünü belirterek, İsmail Balaban ile olan fotoğraflarını kaldırarıp, sosyal medya hesabını kapatmıştı. Survivor yarışmacısı İsmail Balaban, annesinin söyledikleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Sosyal medya üzerinden birçok izleyici ise annesinin milyonların izlediği bir programda ve oğlunun böyle bir yarışmada psikolojik olarak yıpranmasının ardından, bu haberin bu şekilde verilmesine tepki gösterdi. Kimi izleyiciler annesinin yaptığını yanlış bulurken, İsmail Balaban’ın nişanlısı Gizem Atakan’ı dinlemeden yargılamış olmasını da yanlış buldu.
İsmail Balaban ve nişanlısı ayrıldı mı?
NE OLMUŞTU?
Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban, önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı.
Acun Ilıcalı da Balaban'a, "İstersen nişanlın Gamze Atakan'la telefonda görüşebilirsiniz" teklifine ise pehlivan, "Annemle görüşmek istiyorum" diyerek, geri çevirdi.
İsmail Balaban'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısının Acun Ilıcalı'yı aradığı ortaya çıkmıştı.
Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde İsmail ile Gamze arasında bir görüşme yaşandı. Duygusal anlara sahne olan konuşmada, İsmail'in nişanlısı Gamze, 'Ben senin bıraktığındaki gibiyim' dedi.
İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan ilk olarak “"Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakiler böyle şeyler söylemişler. Ben de 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor' dedim. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız şeyler. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi bir şey yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi arayıp, 'Nişanı atıyoruz' demiş. Kim doldurdu bilmiyorum" diye konuştu.
İsmail ise bu sözlere karşılık “Ne alaka! Ben zaten öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Burada senle ilgili konuşmam, senin adını geçirmem.“ dedi.
Gamze, İsmail'in annesi Gülsüm Hanımla arasındaki geçen konuşmaları İsmail'e aktarırken, 4 aydır sürekli televizyon ekranlarında İsmail'i izlediğini ve evden çıkmadığını söyledi.
İsmail'in annesinin kendisine durduk yere cephe aldığını iddia eden Gamze, İsmail'in içine kurt düşmemesi gerektiğini söyledi ve küçük bir olayın bu derece büyümesini çok mantıksız bulduğunu ifade etti.
İsmail'in adadan dönmesiyle olayların tatlıya bağlanacağını ifade eden Gamze, bu konuları düşünüp İsmail'in üzülmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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