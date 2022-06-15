MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

15.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam yanıt buldu. Survivor 2022 All Star yarışmasında bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli olmuştu. Dün akşam yapılan ada konseyinde eleme adaylarından Atakan, Hikmet, Nisa veOgeday'ın SMS oy sıralaması sonuçları açıklandı ve veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim.

Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

Survivor 2022 All Star'da dün akşam şoke eden bir eleme yaşandı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından 3'ünü kırmızı takım kazanırken, birini mavi takım kazandı. Haftanın eleme adayları ise Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa olmuştu. Dün akşam bu dört isim arasında SMS oy sıralaması sonuçları açıklandı ve elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam ada konseyinde SMS oy sıralaması sonuçları açıklandı. Haftanın eleme adayları olan Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa arasında yapılan oylama sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı adaya veda etti. Acun Ilıcalı ismi açıkladığın da ise herkes şoke oldu. SMS oy sıralaması sonuçlarına göre bu hafta en az oyu alarak veda eden isim Atakan oldu.

konsey

KONSEY ADETA BUZ KESTİ

Survivor 2022 All Star'da bu hafta elenen ismin Atakan olmasının ardından konseyde büyük bir şok yaşandı. Nagihan'ın ağzı açık kalırken birçok yarışmacı ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Atakan elendiğini öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şöyle buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı. Hazır olarak gelemedim buraya Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor." sözleriyle dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarkan 3 yılın acısını çıkardı! Sahnede coştu Tarkan 3 yılın acısını çıkardı! Sahnede coştu
Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktıBeşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı
Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdıTürk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı
Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Mayolu pozu olay! 'Abla tamam çek şunu..'

Mayolu pozu olay! 'Abla tamam çek şunu..'

İlginizi Çekebilir

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Çok az biliniyor: Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Tek harika yanı tadı değil

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.