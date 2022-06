Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

Survivor 2022 All Star'da dün akşam şoke eden bir eleme yaşandı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından 3'ünü kırmızı takım kazanırken, birini mavi takım kazandı. Haftanın eleme adayları ise Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa olmuştu. Dün akşam bu dört isim arasında SMS oy sıralaması sonuçları açıklandı ve elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam ada konseyinde SMS oy sıralaması sonuçları açıklandı. Haftanın eleme adayları olan Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa arasında yapılan oylama sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı adaya veda etti. Acun Ilıcalı ismi açıkladığın da ise herkes şoke oldu. SMS oy sıralaması sonuçlarına göre bu hafta en az oyu alarak veda eden isim Atakan oldu.

KONSEY ADETA BUZ KESTİ

Survivor 2022 All Star'da bu hafta elenen ismin Atakan olmasının ardından konseyde büyük bir şok yaşandı. Nagihan'ın ağzı açık kalırken birçok yarışmacı ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Atakan elendiğini öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şöyle buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı. Hazır olarak gelemedim buraya Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor." sözleriyle dikkat çekti.