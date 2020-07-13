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Survivor kim elendi? Survivor 2020 İstanbul finaline kimler kaldı? İşte 3 Temmuz Survivor'dan elenen isim ve finalistler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 00:09 | Son Güncelleme

Survivor yarı finalde elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2020 12 Temmuz Pazar akşamı Dominik'te canlı olarak ekrana geldi. Survivor'da Yüzleşme Konseyi sırasında sms oylaması yapıldı. İlk finalist olan Cemal Can oylamaya girmedi. 3 yarışmacının kaderini ise sms oylaması sıralaması belirledi. Peki Survivor'da kim elendi? Berkan mı, Yasin mi yoksa Barış mı elendi? Eleme sonrasında Survivor'ın İstanbul'daki finaline kalan isimler de belli oldu. İşte Survivor 2020 finalistleri ve elenen yarışmacı

Survivor kim elendi? Survivor 2020 İstanbul finaline kimler kaldı? İşte 3 Temmuz Survivor'dan elenen isim ve finalistler

Survivor'da kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'daki büyük finalle sezonu kapatacak olan Survivor'ın Dominik'ten yayınlanan son bölümde Barış, Yasin ve Berkan arasından elenen isim belli oldu. Survivor sms oylaması sıralamasına göre elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020 finalistleri ise özel jetle İstanbul'a doğru yola çıktı.

YAŞADIKLARI ADAYA VEDA ETTİLER!

Survivor'ın Dominik'te son gününde Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış duygusal anlar yaşadı. 5 aydır yaşadıkları yere veda eden yarışmacılar, eşyalarını topladı. Yarışmacılar adaya birbirlerine sarılarak veda etti.

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CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZI OLDU

Survivor 2020'de final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, 12 Temmuz Pazar akşamı yapılan sms oylamasına girmedi ve adını büyük finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.

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ESKİ VE YENİ YARIŞMACILAR YÜZLEŞME KONSEYİ'NDE BULUŞTU

Survivor 2020'de Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış ile daha önce elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi'nde karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı konseyde, eski yarışmacılar final dörtlüsüne akıllarındaki soruları sordu.

FİNAL

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE FİNAL ÖNCESİ ELENEN İSİM

Survivor son bölümdeki ada konseyi Dominik'ten canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın sırasında Berkan, Barış ve Yasin arasında sms oylaması başlatıldı. Yayın boyunca süren sms oylamasındaki sıralamaya göre ise, 3 yarışmacı arasında en az oyu alan isim Survivor'dan elendi.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020'nin İstanbul'da 2 gün boyunca sürecek olan finaline kalan isimler Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Berkan Karabulut oldu.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK? İŞTE FİNAL PROGRAMI

Survivor 2020'de finale yükselen Cemal Can, Barış ve , Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Finalistler tekneyle Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport'a gelecek. Survivor'da 13 Temmuz Pazartesi akşamı sms oylaması yapılacak ve bir yarışmacı elenecek. Salı akşamı ise Survivor 2020'nin son final gününde yine sms oylaması yapılacak. Canlı yayındaki oylama sonucuna göre Survivor 2020 şampiyonu belli olacak.

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