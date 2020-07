Survivor kim elendi? Survivor 2020 İstanbul finaline kimler kaldı? İşte 3 Temmuz Survivor'dan elenen isim ve finalistler

Survivor'da kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'daki büyük finalle sezonu kapatacak olan Survivor'ın Dominik'ten yayınlanan son bölümde Barış, Yasin ve Berkan arasından elenen isim belli oldu. Survivor sms oylaması sıralamasına göre elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020 finalistleri ise özel jetle İstanbul'a doğru yola çıktı.

YAŞADIKLARI ADAYA VEDA ETTİLER!

Survivor'ın Dominik'te son gününde Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış duygusal anlar yaşadı. 5 aydır yaşadıkları yere veda eden yarışmacılar, eşyalarını topladı. Yarışmacılar adaya birbirlerine sarılarak veda etti.

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZI OLDU

Survivor 2020'de final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, 12 Temmuz Pazar akşamı yapılan sms oylamasına girmedi ve adını büyük finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.