Survivor kim elendi? Survivor 2020 İstanbul finaline kimler kaldı? İşte 3 Temmuz Survivor'dan elenen isim ve finalistler

Survivor'da kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'daki büyük finalle sezonu kapatacak olan Survivor'ın Dominik'ten yayınlanan son bölümde Barış, Yasin ve Berkan arasından elenen isim belli oldu. Survivor sms oylaması sıralamasına göre elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020 finalistleri ise özel jetle İstanbul'a doğru yola çıktı.
Survivor'ın Dominik'te son gününde Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış duygusal anlar yaşadı. 5 aydır yaşadıkları yere veda eden yarışmacılar, eşyalarını topladı. Yarışmacılar adaya birbirlerine sarılarak veda etti.
Survivor 2020'de final dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, 12 Temmuz Pazar akşamı yapılan sms oylamasına girmedi ve adını büyük finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.
Survivor 2020'de Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış ile daha önce elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi'nde karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı konseyde, eski yarışmacılar final dörtlüsüne akıllarındaki soruları sordu.
Survivor son bölümdeki ada konseyi Dominik'ten canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın sırasında Berkan, Barış ve Yasin arasında sms oylaması başlatıldı. Yayın boyunca süren sms oylamasındaki sıralamaya göre ise, 3 yarışmacı arasında en az oyu alan isim Survivor'dan elendi.
Survivor 2020'nin İstanbul'da 2 gün boyunca sürecek olan finaline kalan isimler Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Berkan Karabulut oldu.
Survivor 2020'de finale yükselen Cemal Can, Barış ve , Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Finalistler tekneyle Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport'a gelecek. Survivor'da 13 Temmuz Pazartesi akşamı sms oylaması yapılacak ve bir yarışmacı elenecek. Salı akşamı ise Survivor 2020'nin son final gününde yine sms oylaması yapılacak. Canlı yayındaki oylama sonucuna göre Survivor 2020 şampiyonu belli olacak.
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