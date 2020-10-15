Survivor Mert Öcal’ın sosyal medya eleştirisi şaşırttı! ‘Durum vahimleşecek...’

Yarışma için 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Survivor Mert, İstanbul’a dönünce iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat vererek hafızalara kazınan fenomen yarışmacı yeni projelerinin ilk müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapan Öcal’ın TV 8’in reyting listelerini alt üst eden dizisi Kırmızı Oda’nın kadrosuna dahil olacağı konuşuldu.

Baş rollünü Binnur Kaya’nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinin senaristlerinden Dilek Öksüz ile sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Mert iddiaları güçlendirdi. Yeni projeleri için hazırlık yapan yakışıklı yarışmacının son hamlesi kafaları karıştırdı. Sevilen yarışmacı sosyal medyanın kullanımını eleştirdi.

‘DURUM DAHA DA VAHİMLEŞECEK’

Sosyal medyada çıkan filtreleri eleştiren Mert Öcal, ilerleyen dönemlerde insanların beğenilme dürtüsüyle mutsuz olacağını ifade etti. Survivor Mert gönderisinde, “Sosyal medya uygulamalarında o kadar çok filtre çıktı ki, yenileri de çıkacaktır, insanlar filtrelerden sonra aynaya baktıklarında mutsuz olacaklar. Bir fanusun içinde beğenilme dürtüsü ile yaşayan toplumlar haline dönüştük ve durum daha da vahimleşecek” notunu ekledi. Mert Öcal’ın paylaşımına bazı hayranları destek verirken bazıları da tespiti eleştirmeyi tercih etti.