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Survivor Mert Öcal Sen Çal Kapımı Eymen oldu! İşte merak edilen fragman

31.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Survivor Mert Öcal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'li Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Sen Çal Kapımı Eymen olarak dizide rol alacak olan Mert Öcal'ın diziden ilk karesi sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2020’nin ünlüler takımında yer alan Mert Öcal yarışmadan sonra yeni projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Survivor Mert diziye katıldıktan sonra, dizi izleyicileri tarafından çokça merak edilmeye başlandı.

Ekran Alıntısı

Sen Çal Kapımı dizine Eymen karakteri ile giriş yapan, Survivor 2020’nin ünlüler takımının yakışıklısı Mert Öcal'ın diziden ilk karesi de sosyal medyaya düştü. Survivor Mert Öcal'lı Sen Çal Kapımı fragmanı ünlü yarışmacının fanları tarafından çok beğenildi.

Mert Öcal'ın dizideki haline beğeni yağdı.

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