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  4. Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Atlet Nefise Karatay adaya ayak basar basmaz parkuru karıştırdı!

Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Atlet Nefise Karatay adaya ayak basar basmaz parkuru karıştırdı!

19.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Nefise Karatay, Survivor 2023'e yedekler dahil olan yarışmacılar arasında yer alıyor. Ünlüler takımı için bu akşam erzak oyununda parkurda koşacak olan genç yarışmacı, Avcı ile yaşadığı tartışma sebebiyle merak konusu oldu. Survivoe'ın fragmanında Nefise'nin "Bu nasıl bir karakter" diyerek isyan ettiği görüldü. Peki, Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Milli Atlet Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi...

Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Atlet Nefise Karatay adaya ayak basar basmaz parkuru karıştırdı!

Milli atlet Nefise Karatay, Survivor 2023'ün yeni bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun ılıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de ekrana gelen Survivor 2023'e yedeklerden dahil olan Milli atlet Nefise Karatay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Survivor Nefise Karatay'ın biyografisi...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023'e yedeklerden dahil olan Nefise Karatay 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu.

Nefise Karatay'ın annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır.

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NEFİSE KARATAY'IN KARİYERİ

Nefise Karatay, milli atlettir.

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise Karatay, Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

Uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.

İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

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