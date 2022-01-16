Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor'dan ayrıldı mı?

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor macerası 2020'de başladı. Survivor 2022 All Star ile bu macerayı sürdürmeyi planlayan Bölükbaşı programda yer almadı. Onun yerine yedeklerden Yağmur Banda kadroya girdi. Bunun üzerine seyirciler 'Survivor Nisa neden yok?' sorusunun yanıtını merak etti.

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor 2020'ye damga vuran Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İki kez test yaptıran Bölükbaşı'nın test sonucu iki kez pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın, 10 günlük karantina sürecini tamamlamasının ardından yarışmaya dahil olacağı söyleniyor.

SURVİVOR 2020'DE NE OLMUŞTU?

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı, şampiyon Cemal Can Cansever ile yakın arkadaştı. Programın sonlarına doğru aralarına kara kedi giren ikili, programdan sonra görüşmedi. Önce ünlüler takımında olan, sonra gönüllüler takımına geçen Barış Murat Yağcı ile Survivor'dan sonra ilişki yaşamıştı. Ancak ikili, bir süre sonra ilişkilerini noktaladı. Survivor All Star 2022 kadrosunda Barış Murat Yağcı Ünlüler takımında, Nisa Bölükbaşı ise Gönüllüler takımında yer aldı.

Sosyal medya hesaplarından 'nisabolukbasi' kullanıcı adıyla sık sık paylaşım yapan Nisa Bölükbaşı'nın 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

