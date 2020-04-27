Survivor Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun'dan Nisa için eleme açıklaması! Survivor 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020 27 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayında isim vermeden Nisa'nın yaşadığı kriz için "Bir yarışmacı için çok zor şeyler yaşanacak. Sıra dışı olaylar yaşanacak. Çok çok değişik bir yayın olacak" açıklamasını yapmıştı.

NİSA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yarışmada performansıyla erkekleri bile geride bırakan Nisa son günlerde ise Survivor'da yapamadığını söyleyerek ilginç tavırlar sergiliyordu. Survivor yeni bölümdeki büyük ödül oyunu sırasında ise Nisa yarışmak istemiyor ve ağlamaya başlıyor. Yanına gelen Yasin tepki göstererek, "Eğer istemiyorsan Nisa geç orada gölgede otur" diyor. Ancak Nisa'nın "Yapamıyorum anlamıyor musun yapamıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

NİSA SURVIVOR'DAN AYRILIYOR MU? ACUN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı

devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" diyor. Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek ağlamaya başlıyor. Nisa'nın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.



