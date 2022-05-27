Survivor ödül oyununda ortalık karıştı! Anıl ve Hikmet arasında olay yaratan gerginlik...

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı sürmeye devam ederken, parkurda da gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam Survivor'da Justin Bieber konseri için mücadele eden iki takım parkurda kıyasıya mücadele etti. Hikmet ve Anıl arasında yaşanan gerginlik ise damga vurdu. Hikmet'in Anıl'ın sakatlığıyla alakalı söylediği sözler sonrası Anıl çılgına döndü ve Hikmet'e ağzına geleni söyledi.

"BRAVO DEME SEN"

Ödül oyununda Berkan ve Anıl'ın mücadelesi sonrası, son anda Berkan mücadeleyi kazandı. Mücadelenin ardından Hikmet "Bravo" dedi. Bunun üzerine Anıl bir anda çılgına dönerek "Bravo deme sen" dedi. Hikmet ise "Sana mı diyorum Anıl" dedi.

"SAKATLIĞIMA DİL UZATIYORSUN"

Daha sonrasında ortam gerilmeye devam etti ve Anıl "Sakatlığıma dil uzatıyorsun. Burada yaşadığım sakatlıkla alay ediyorsun sen" dedi. Hikmet ise "Asla ben alay etmiyorum. Olanı söylüyorum. Kaybedince böyle yapıyorsun" dedi.

"ANIL KAYBEDİNCE SARIYORSUN SAĞA SOLA"

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Hikmet, "Anıl kaybedince yine sarıyorsun sağa sola. Ben senin sakatlığınla alay etmedim. Seni demoralize etmeye çalışıyorum" dedi. Anıl ise "Bahane üretmeye çalışmıyorum. Çıkar yine yarışırım en iyilerde" dedi. Hikmet ise "Çıkamazsın çünkü seni oynatmayacaklar, en iyilere çıkartmayacaklar" dedi.

AYAĞA KALKIP ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Konuşmanın bir türlü bitmemesi üzerine Anıl, "Tamam o tarafa dön o tarafa" dedi. Bunun üzerine Hikmet ayağa kalkıp Anıl'ın üzerine doğru yürüdü ve "Bu tarafa dönüyorum ne olacak?" dedi. Anıl ise, "İyi kendi kendine konuş" dedi. Hikmet ise "Öyle bana emrivaki konuşamazsın" diyerek Anıl'ı uyardı.





