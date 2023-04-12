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Survivor ödül oyununda yürekleri ağızlara getiren olay! Murat Eken başından yaralanıp kanlar içinde kaldı

12.04.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ödül oyununda talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler Takımı arasındaki kıyasıya rekabet dikkatlerden kaçmazken parkuru erken tamamlamak isteyen Murat Eken başından yaralandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan başarılı oyuncu Murat Eken kanlar içinde kalırken yardımına doktor koştu. İşte Survivor'da yürekleri ağızlara getiren o anlar...

Survivor ödül oyununda yürekleri ağızlara getiren olay! Murat Eken başından yaralanıp kanlar içinde kaldı

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler Takımı ile Gönüllüler Takımı bir kez daha kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin yaşandığı Survivor ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu belki ama geceye Murat Eken'in geçirdiği kaza damga vurdu.

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SURVIVOR'DA KORKUTAN KAZA

Murat Eken rakibi Özgür'den önce parkuru tamamlayıp takımına puan kazandırmak istedi. Murat Eken kova dolu el arabasını bırakırken yukarıda asılı duran kovaya kafasını çarptı.

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BAŞINDAN KANLAR AKTI

Oyun heyecanıyla yaralanmayı pek önemsemeyen Murat Eken'in yanına yarışmacı arkadaşları koştu. Doktor müdahale ederken "Şurada bir acı hissediyorum" diyen Murat Eken ekran başındakileri korkuttu.

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Murat Eken, Doktor Serhad Ömerciklioğlu'nun "Nereye vurdun?" sorusu üzerine kovayı işaret etti.

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Doktor Ömerciklioğlu, "Çok küçük bir şey var. Bir yıkayalım göremiyorum pek." dedi. Murat ise kalan atışlarını yapıp yapamayacağını sordu. Ardından ödül oyunu kaldığı yerden devam etti.

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Dominik'te ödül oyununda verilen büyük mücadelede gülen taraf 1. ve 2. turu kazanan Ünlüler Takımı oldu.

ÖDÜL OYUNUNUN KAZANANI ÜNLÜLER TAKIMI OLDU

Kazanan takım sucuklu, biberli, kaşarlı tost ve çayın sahibi oldu.

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