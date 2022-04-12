Survivor kim elendi, kim elendi? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın büyük ödül mücadelesi gerçekleşiyor. İki takımın yarışmacıları ise eleme gününde son kez parkurda karşı karşıya geldi. Günün sonunda ödül yarışını kazanan takım hem doyacak hem de eğlenecek! İşte, Survivor'da kazanan takım...
TV8'in sevilen programı Survivor All Star'da yeni bir ödül oyunu gerçekleşti. Kazanan takımı mükellef bir iftar sofrası bekliyor. Daha sonra kazanan takım lunaparkta ve sierk gösterisinde eğlenceli dakikalar geçirme şansı yakalayacaktı. Ardından ödül oyununu kazanan yarışmacılar kendilerini lüks bir villada bulacaklar. Oyunu kazanan takım iftar sofrasında mercimek çorbası, içli köfte, pirinç pilavı, yoğurt, turşu ve güllacı tadacak.
Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı. Daha sonrada erkekler mücadelesini de ünlüler takımı kazandı. Böylelikle büyük ödülün sahibi ünlüler takımı oldu.
Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:
Barış
Gizem
Survivor'da dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve haftanın son eleme adayı Ayşe oldu.
SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:
ÜNLÜLER
Kadınlarda, Nagihan Karadere
Erkeklerde, Adem Kılıçcı
GÖNÜLLÜLER
Kadınlarda, Sude Burcu
Erkeklerde, Anıl Berk Baki
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