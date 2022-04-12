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Survivor kim elendi, kim elendi? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

12.04.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 12 Nisan 2022 akşamı yeni bir ödül oyunu ile ekranlara geldi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Survivor'da iki takımda ödül oyununu kazanmayı her şeyden çok istedi. 12 Nisan 2022 Salı akşamı Survivor'da zorlu bir ödül oyunu daha oynandı. İki takımında iftar sofrası ödülü için kıyasıya mücadele etti. İşte 12 Nisan Survivor ödül oyununun kazananı!

Survivor kim elendi, kim elendi? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın büyük ödül mücadelesi gerçekleşiyor. İki takımın yarışmacıları ise eleme gününde son kez parkurda karşı karşıya geldi. Günün sonunda ödül yarışını kazanan takım hem doyacak hem de eğlenecek! İşte, Survivor'da kazanan takım...

12 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in sevilen programı Survivor All Star'da yeni bir ödül oyunu gerçekleşti. Kazanan takımı mükellef bir iftar sofrası bekliyor. Daha sonra kazanan takım lunaparkta ve sierk gösterisinde eğlenceli dakikalar geçirme şansı yakalayacaktı. Ardından ödül oyununu kazanan yarışmacılar kendilerini lüks bir villada bulacaklar. Oyunu kazanan takım iftar sofrasında mercimek çorbası, içli köfte, pirinç pilavı, yoğurt, turşu ve güllacı tadacak.

Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı. Daha sonrada erkekler mücadelesini de ünlüler takımı kazandı. Böylelikle büyük ödülün sahibi ünlüler takımı oldu.

12 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:

  • Barış

  • Gizem

  • Perviz

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve haftanın son eleme adayı Ayşe oldu.

SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:

ÜNLÜLER

Kadınlarda, Nagihan Karadere

Erkeklerde, Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER

Kadınlarda, Sude Burcu

Erkeklerde, Anıl Berk Baki

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12 Nisan Survivor kim elendi?12 Nisan Survivor kim elendi?
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survivor Acun Ilıcalı
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