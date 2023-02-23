Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Şubat Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte potadaki isimler!

Survivor'da kazanan takım ve eleme potasına giden isimler merak ediliyor. 22 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen oyun ile günün kazanan takımı ve gün sonunda ada konseyi ile eleme adayları bir bir belli oldu. İşte 22 Şubat Survivor'da yaşananlar ve eleme potasına giden isimler...

22 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 22 Şubat akşamı ödül oyunu gerçekleşti. Kadınlar turunun kazananı ünlüler olurken erkeklerin kazananı da gönüllüler oldu. En iyiler turuna giden yarış sonunda ödül gönüllüler takımına gitti.

22 ŞUBAT SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İlk eleme adayları gönüllülerden Elanur, ünlülerden Barış Telli olmuştu. Oylamada iki isim aynı oranda oy aldı ve direkt potaya girdi. Performans birincisi Özgür de bir isim söyledi.

İşte eleme adayları;

Elanur

Barış Telli

Fatih

Tunga

Batuhan



