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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Şubat Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte potadaki isimler!

23.02.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suvivor'da ödül oyununun kazananı ve haftanın son eleme adayları belli oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yayın hayatına ara veren Survivor kaldığı yerden devam ediyor. 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu oynandı ve ardından haftanın son eleme adayları netleşti. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Şubat Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Şubat Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte potadaki isimler!

Survivor'da kazanan takım ve eleme potasına giden isimler merak ediliyor. 22 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen oyun ile günün kazanan takımı ve gün sonunda ada konseyi ile eleme adayları bir bir belli oldu. İşte 22 Şubat Survivor'da yaşananlar ve eleme potasına giden isimler...

22 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 22 Şubat akşamı ödül oyunu gerçekleşti. Kadınlar turunun kazananı ünlüler olurken erkeklerin kazananı da gönüllüler oldu. En iyiler turuna giden yarış sonunda ödül gönüllüler takımına gitti.

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22 ŞUBAT SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İlk eleme adayları gönüllülerden Elanur, ünlülerden Barış Telli olmuştu. Oylamada iki isim aynı oranda oy aldı ve direkt potaya girdi. Performans birincisi Özgür de bir isim söyledi.

İşte eleme adayları;

  • Elanur
  • Barış Telli
  • Fatih
  • Tunga
  • Batuhan


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