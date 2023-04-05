Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor'da ödül neydi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, 'Sizi buradan alıyoruz' türündeki ödül oyununda tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

5 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 'sizi buradan alıyoruz' türündeki ödül oyunu 5 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşti. Oyunu kazanan iyi ada şartlarını elde ederken aynı zamanda erzak da (domates, marul, ton balığı, spagetti, salatalık, avakado) kazanıyor. Öte yandan kazanan takım, arzi araçları ile tura gidecek, beş yıldızlı otelde konaklayacak ve yemek yiyecek.

Gönüllüler takımı 10 sayı alarak oyunun kazananı ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da ilk eleme adayı Murat Eken, ikinci eleme adayı ismi Aziz ve üçüncü olarak da Barış olmuştu. Yeni ve son eleme adayı dört oyla Alper seçildi.

Adadan elenecek olan ismin belirlenmesi için SMS oylaması başladı.



