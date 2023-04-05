MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor'da ödül neydi?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor'da ödül neydi?

05.04.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve ödülün ne olduğu merak edildi. Acun Ilıcalı'nun sunduğu Surivor'da 5 Nisan 2023 Çarşamba günü ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın sıkı takipçileri ödülün ne olduğunu ve kazanan takımı sorgulamaya başladılar. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor'da ödül neydi?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor'da ödül neydi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, 'Sizi buradan alıyoruz' türündeki ödül oyununda tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

5 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 'sizi buradan alıyoruz' türündeki ödül oyunu 5 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşti. Oyunu kazanan iyi ada şartlarını elde ederken aynı zamanda erzak da (domates, marul, ton balığı, spagetti, salatalık, avakado) kazanıyor. Öte yandan kazanan takım, arzi araçları ile tura gidecek, beş yıldızlı otelde konaklayacak ve yemek yiyecek.

Gönüllüler takımı 10 sayı alarak oyunun kazananı ödülün sahibi oldu.

acun ılıcalı survivor

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da ilk eleme adayı Murat Eken, ikinci eleme adayı ismi Aziz ve üçüncü olarak da Barış olmuştu. Yeni ve son eleme adayı dört oyla Alper seçildi.

Adadan elenecek olan ismin belirlenmesi için SMS oylaması başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü bakın ilk kime teklif edilmiş! Duyanlar çok şaşırdıKurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü bakın ilk kime teklif edilmiş! Duyanlar çok şaşırdı
Dekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdıDekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı
Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldiÖpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı eleme survivor eleme adayı survivor ödül oyunu ele

En Çok Okunan Haberler

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

İfadesinde yasak ilişkiyi kabul etti, her şeyi anlattı

İfadesinde yasak ilişkiyi kabul etti, her şeyi anlattı

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.