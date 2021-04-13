Survivor ödül oyununu kim kazandı? 12 Nisan Survivor'da büyük ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 68. bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Survivor Türkiye’nin yeni bölümünde büyük ödül oyunu oynandı. Survivor’da ünlüler ve gönüllüler takımları, Coco Bongo’nun performans sanatçıları tarafından verilecek muhteşem şovu izleme şansı için parkurda mücadele etti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrasında büyük ödülü kazanarak yarışmanın stresinden uzaklaşmak ve moral bulmak için kıyasıya mücadele etti. Parkurda tüm güçleri ile mücadele edecek yarışmacılar, nefes kesen karşılaşmalar ortaya koydu.

Seçim avantajını kazanan ünlüler takımı, oyuna iyi başladı. Rakibi karşısında farklı üstünlüğü ele geçiren ünlüler, skoru 7-2 yaptı. Gönüllüler takımı, atak yaparak skoru 8-7'ye getirdi. Fakar önce Merve, ardından en iyiler mücadelesinde Batuhan'ın aldığı sayıları ile ünlüler takımı, 10-7 skorla ödül oyununu kazandı.

BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor’da oyunu kazanan takımı ünlüler takımı Coco Bongo’nun performans sanatçıları tarafından hazırlanan şovu izleme şansı elde etti. Yarışmacılar ayrıca, akşam yemeğinde kuşbaşılı club sandviç, patates kızartması, chicken fingers ve pide yiyerek karınlarını doyurdu.