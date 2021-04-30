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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor 2021'de büyük ödül ne oldu?

30.04.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 29 Nisan Perşembe ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Finale doğru ödüllerin arttığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da büyük ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor 2021'de büyük ödül ne oldu?

Survivor 2021’de yeni hafta ödül oyunu ile başladı. Survivor 2021’in 17. haftasında ilk olarak takım kaptanları seçildi. Ünlüler ile gönüllüler, sonrasında ödül oyununda karşılaştı.

SURVİVOR'DA KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Survivor 2021'de yeni haftanın kaptanları ödül oyunu öncesinde seçildi. Ünlüler takımında yapılan oylamada Batuhan, bu haftanın kaptanı seçildi. Gönüllüler takımından ise seçilen Berkay, bu sezon ilk defa kaptanlık yapacak.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu öncesinde yarışmacı seçmeleri yapıldı. Parkura çıkan yarışmacılar, denge tahtasından geçip havuz engelini aştılar. Finalde ise önce kum torbası ile yapılan atışla sepetin mekanizmasını açmaya, sonrasında üç basket atışı yapmaya çalıştı. İstekli çıkan iki takımdan oyuna iyi başlayan gönüllüler takımı oldu ve 4-0 öne geçti. Devamında ünlüler takımı, aldığı sayılar ile aradaki farkı bire indirdi. Fakat gönüllüler yine farkı açmayı başardı ve skoru 9-7'ye getirdi. Son sayı ise Steven'dan geldi. İsmail'e karşı çıktığı parkurda karşılaşmayı kazanan Steven, skoru 10-7 yaptı ve gönüllüler takımı ödül oyununu kazandı.

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Ödül oyununu kazanan gönüllüler takım yarışmacıları duş alma imkanına kavuştu. Yarışmacılar daha sonra ise milföye sarılı et, fırında kabuklu patates, patlıcanlı bademli pilav ve çoban salatadan oluşan akşam yemeğini yedi.

İSMAİL BALABAN'DAN DUYGU DOLU MESAJ!

İsmail Balaban, kazanılan iletişim ödülü ile annesi ile görüşmüş ve bu konuşma sırasında annesinin söyledikleri herkesi şok etmişti. Bu akşam, ödül oyununda Dora karşısında sayıyı aldıktan sonra ailesine mesaj gönderdi. Survivor İsmail, aldığı sayı sonrasında "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" dedi. İsmail Balaban'ın bu sözleri izleyen herkesi duygulandırdı.

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