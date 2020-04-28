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Survivor ödülü malikanenin sahibi kim? Survivor'daki lüks villanın hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 21:39 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de iki kez yarışmacılara ödül olarak sunulan malikanenin hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı.

Survivor ödülü malikanenin sahibi kim? Survivor'daki lüks villanın hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla birlikte Survivor'da da ödüllerde değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacıları sık sık başka ülkelere götüren Acun Ilıcalı, bu sene ise ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başladı. Acun Ilıcalı yarışmacıların büyük ödülleri için ise dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor.

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Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadelesi sonunda kazanan takıma ödül olarak verilen lüks villanın sahibi oldu. Daha önce Acun Ilıcalı malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

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MALİKANENİN SAHİBİNİ HAKAN HATİPOĞLU AÇIKLADI

Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

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