Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sütyensiz pozunu paylaştı

2014 yılında yayınlanan Ütopya programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, magazin aleminin dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, sütyensiz pozunu paylaştı.

Aslen Bursalı olan Semih Öztürk, Arap kökenli sevgilisi Kurretülayn Matur ile TV8 ekranlarının iddialı programı Ütopya'da tanışıp kısa sürede dünyaevine girdi.

Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Semih Öztürk, Fransa'da tiyatro eğitimi aldı.

2016 yılında katıldığı Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Semih Öztürk, şimdilerde Survivor Ekstra'da yorumcu koltuğunda oturuyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Fatih Üniversitesi'nin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Ana Yüreği, Şefkat Tepe, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Kurretülayn Matur, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Instagram'da 900 binden fazla takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.



