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Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sütyensiz pozunu paylaştı

12.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendine has yorumlarıyla adından söz ettiren Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla dikkat çekti.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sütyensiz pozunu paylaştı

2014 yılında yayınlanan Ütopya programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, magazin aleminin dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, sütyensiz pozunu paylaştı.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Aslen Bursalı olan Semih Öztürk, Arap kökenli sevgilisi Kurretülayn Matur ile TV8 ekranlarının iddialı programı Ütopya'da tanışıp kısa sürede dünyaevine girdi.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Semih Öztürk, Fransa'da tiyatro eğitimi aldı.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

2016 yılında katıldığı Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Semih Öztürk, şimdilerde Survivor Ekstra'da yorumcu koltuğunda oturuyor.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Fatih Üniversitesi'nin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Ana Yüreği, Şefkat Tepe, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Kurretülayn Matur, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Instagram'da 900 binden fazla takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Survivor Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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