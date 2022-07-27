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  4. Survivor Panorama yorumcusu Damla Can bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

27.07.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve daha sonrasında Survivor Panorama yorumculuğu yapmaya başlayan güzel sunucu Damla Can, kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla adeta büyüledi. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Damla Can adeta göz kamaştırdı.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim haline gelen Damla Can, paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Survivor Panorama yorumculuğu yapan Damla Can, Survivor'ın bitişiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Güzel ismin bikinili tatil pozları dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Survivor Panorama sunuculuğu yapan başarılı isim Damla Can, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Son olarak tatile çıkan ve kırmızı bikinisiyle tatil pozlarını paylaşan Damla Can sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can adeta takipçilerini mest etti.

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1990 yılında İstanbul'da doğan Damla Can, ömrünün çoğunu spora adamıştır.

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Spor eğitmenliği yapan Damla Can, 2016 yılında Survivor yarışmasına katılarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmiştir.

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bikini survivor Damla Can Instagram
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