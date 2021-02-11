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Survivor Sabriye Şengül değişimiyle şaşırttı! Sabriye'den intihar itirafı

11.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Survivor Sabriye Şengül son haliyle ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Sabriye Şengül sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ve itirafla da olay oldu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül konuk olduğu Lerzan Mutlu'nun programında değişimiyle dikkat çekti.

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Survivor Sabriye Şengül'ü ekranda görenler oldukça şaşırdı. Survivor yarışmasındaki halinden oldukça farklı görünen Sabriye Şengül'ün son hali çok beğenildi.

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Canlı yayında herkesi şoke eden intihar itirafında bulunan Sabriye Şengül, “Biz sevgiliyken o başkasıyla nişanlanmış. Ben bunu duyduğumda yataklara düşüp, ilaç kullanmak zorunda kaldım. Hatta onu ne kadar çok sevmişsem, o dönemde canıma bile kıymak istedim” dedi!


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