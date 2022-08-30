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Survivor Sabriye Şengül ile ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

30.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda değişimi ve iddialı pozlarıyla magazin gündemine geliyor. Yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Şengül'ün, ablasıyla benzerliği şaşırttı.

Survivor Sabriye Şengül ile ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

Survivor'a katıldığı dönemde tavırları ve performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

ABLASINI PAYLAŞTI

Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından ablasıyla olan pozunu paylaştı.

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

O poza, "Beni genel de ablama benzetirler. Siz ne düşünüyorsunuz benziyor muyuz?" diye yazdı.

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

Takipçilerinden ise, "Çok benziyorsunuz", "İkiz gibisiniz" gibi yorumlar aldı.

BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

Sabriye Şengül geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu.

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

Sosyal medyayı sık kullanan sporcu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not almıştı.

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

Survivor Sabriye Şengül ablasını paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül sosyal medya magazin
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