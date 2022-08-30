Survivor Sabriye Şengül ile ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

Survivor'a katıldığı dönemde tavırları ve performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

ABLASINI PAYLAŞTI

Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından ablasıyla olan pozunu paylaştı.

O poza, "Beni genel de ablama benzetirler. Siz ne düşünüyorsunuz benziyor muyuz?" diye yazdı.

Takipçilerinden ise, "Çok benziyorsunuz", "İkiz gibisiniz" gibi yorumlar aldı.

BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

Sabriye Şengül geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu.

Sosyal medyayı sık kullanan sporcu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not almıştı.





