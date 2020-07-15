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Survivor şampiyonu Cemal Can ne kadar ödül kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

Survivor'da 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever oldu. Cemal Çan şampiyonluğuyla birlikte 500 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

Survivor şampiyonu Cemal Can ne kadar ödül kazandı?

Şubat ayında başlayan Survivor macerası dün akşam yayınlana final ile son buldu. 5,5 aylık maratonun şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor finali sosyal medyada da büyük yankı buldu.

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SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE YER ALDI

Final #Survivor2020 hashtag'i ile uzun süre TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. Büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza attı.
cemal-ŞAMPİYON
Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.
cemal-ŞAMPİYON
Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 14 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı final akşamı 3,4 milyona ulaştı.

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