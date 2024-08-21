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Survivor şampiyonu Ogeday'dan 'enflasyon' itirafı! "2022'de ben giderken dolar 11-13'tü geldiğimde..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 13:53
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Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken katıldığı bir yayında samimi açıklamalarda bulundu. Ogeday "Survivor'da bir süre enflasyondan uzak kalınca döndüğünde şok olduğun oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.

Survivor şampiyonu Ogeday'dan 'enflasyon' itirafı! "2022'de ben giderken dolar 11-13'tü geldiğimde..."

Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Ogeday'a ilginç sorular geldi.

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Ogeday, "Survivor'a katılanlara yemek verildiği iddiaları doğru mu?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi.

Ogeday'a gelen en ilginç sorulardan biri de "Survivor'da bir süre enflasyondan uzak kalınca döndüğünde şok olduğun oldu mu?" sorusu oldu.

Survivor şampiyonu Ogeday 2024 senesi için olmasa da 2022'de bu konuda yaşadığı şaşkınlığı açıkladı.

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Survivor Ogeday konuşmasında "Bu seneye çok bakmadım illa ki bir şeylerin yükseleceğini biliyordum ama 2022'de özellikle çok kötüydü. Yani ben giderken dolar 11-13'tü geldiğimde 23 mü oldu bilmiyorum, benzin öyle 12'ler 13'ler falan da hatırlamıyorum döndüğümde 30'lara falan çıkmıştı inanılmaz kötü olmuştum" dedi.

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"TUVALET KAĞIDI ALMIYORSUN"

Ogeday Girişken konuşmasının devamında ise "Yani hani Survivor şartlarında şey dedim 'hiçbir şeyimiz yok ama mutluyduk.' Hani gider yok tuvalet ormana yani tuvalet kağıdı almıyorsun daha güzel lüks olabilir mi? O kadar pislik zorluk derken bir yandan 'ulan iyiydik be' dedim" ifadelerini kullandı.

*Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.

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survivor Ogeday Girişken
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