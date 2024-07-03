Survivor Şampiyonu Ogeday sevgilisiyle keyifte! Yeni imajıyla dikkat çekti

Survivor All Star 2024'te öne çıkan isimlerden olan Ogeday sezonu şampiyon olarak bitirdi.

Yarışmadaki kavgalarıyla adından söz ettiren Ogeday Girişken sonunda sakallarını kesmiş ve bıyıklı imajıyla dikkat çekmişti.

Bir dönem Nisa ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ogeday Survivor yorgunluğunu yeni aşkı Zeynep Yumrutaş ile atıyor.

Ogeday ve sevgilisi Bodrum'da plajda görüntülendi. Ogeday Girişken pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.

Survivor Ogeday'ın sevgilisine "Ne güzel", "Çok yakışıyorlar" yorumları geldi.





