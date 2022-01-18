Survivor Sema ve Seda kardeş mi? Şaşırtan benzerlik! Survivor 2022'de yarışan Sema ve Seda ikiz mi?

Survivor 2022 sezonunun yeni gündemi belli oldu. Survivor Seda Ocak (Seda Aydemir) meraklılarının en çok merak ettiği soru 'Sema ve Seda kardeş mi?' sorusu oldu. Survivor gönüllülerde oynayan Seda’nın, Sema Aydemir ile ikiz mi olduğu merak ediliyor. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkatleri üzerine toplayan ikili herkese aynı soruyu sordurdu.

SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda anaokulu öğretmenliği spor

yönetmenliği mezunu. Aynı zamanda spor danışmanlığı yapan Seda evli ve 2 çocuk

annesi. 1985 yılında Bursa’da doğan Sema atletizm sporcusu olarak mesleğine

devam ediyor.

Survivor 2022 ünlüler takımı oyuncusu olan Seda Ocak aynı zamanda

Survivor Sema’nın ikizi olarak dikkatleri üzerine çekti. Sema Aydemir eski

yarışmacılardan biri olarak aynı zamanda eski milli atlet ve antrenör olan başarılı bir

sporcu.

SURVİVOR SEMA VE SEDA İKİZ Mİ?

Survivor Sema ve Seda survivor meraklıları tarafından en çok araştırılan iki isim oldu. Seda Ocak eski milli atlet olması ile birlikte Sema Aydemir ile ikiz kardeştir.

Seda Ocak çocuk sahibi olmasının ardından profesyonel sporu bırakarak Atletizm antrenörü olma kararı almıştır. Seda Ocak yarışmaya daha önce katılan isimlerden

olan Sema Aydemir’in ikiz kardeşi.

Sema Aydemir daha önce Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star’da yarışmıştı. 34 yaşında olan Seda Ocak aslen Bursalıdır. Sema Aydemir spor hayatına 10 yaşında başlamış ve aynı zamanda ülkemizi olimpiyatlarda başarılı bir şekilde temsil ederek herkesi gururlandırmıştır. Seda Ocak 1.70 boyunda olup 63 kilodur. Benzerlikleriyle herkesi merakta bırakan Survivor Sema ve Seda’nın ikiz kardeş olduğu doğrulandı.

