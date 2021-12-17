Survivor Sercan Yıldırım'dan olay hareket! Barış Murat'ı yok saydı

Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı uzun süre gündemde kalmıştı. Survivor yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti.

Yarışma boyunca birbirine kardeşim diyen Nisa ve Barış'ın öpüşme görüntüleri Sercan ve arkadaşlarını da rahatsız etmişti.

Şimdi ise Survivor All Star için ekip yeniden bir araya geliyor. Sercan, Barış ve Nisa adaya dönüyor. Tanıtım paylaşımında Sercan Yıldırım ve Barış Murat Yağcı'nın ayrı kareye konulması eski futbolcuyu mutlu etmedi.

Survivor 2022 All Star’da Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, hikâyesinde paylaştığı gönderide Barış Murat Yağcı’yı kırparak paylaşımını yaptı. Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

