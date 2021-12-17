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Survivor Sercan Yıldırım'dan olay hareket! Barış Murat'ı yok saydı

17.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmacıları arasında bulunan Sercan Yıldırım kendisiyle aynı kareye konan Barış Murat Yağcı'yı paylaşımında sansürledi. Takipçiler ise "Şimdi böyleyse adada neler olur?" yorumunda bulundu.

Survivor Sercan Yıldırım'dan olay hareket! Barış Murat'ı yok saydı

Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı uzun süre gündemde kalmıştı. Survivor yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti.

Yarışma boyunca birbirine kardeşim diyen Nisa ve Barış'ın öpüşme görüntüleri Sercan ve arkadaşlarını da rahatsız etmişti.

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Şimdi ise Survivor All Star için ekip yeniden bir araya geliyor. Sercan, Barış ve Nisa adaya dönüyor. Tanıtım paylaşımında Sercan Yıldırım ve Barış Murat Yağcı'nın ayrı kareye konulması eski futbolcuyu mutlu etmedi.

Ekran Alıntısı

Survivor 2022 All Star’da Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, hikâyesinde paylaştığı gönderide Barış Murat Yağcı’yı kırparak paylaşımını yaptı. Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Sercan Yıldırım
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