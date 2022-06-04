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Survivor Sude Burcu'dan 'normale dönüş' pozu! Aşk ona yaramış...

04.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl herkesi ekran başına kilitleyen performansıyla, yarışmaya damga vuran Sude Burcu, elendikten sonra hayatına geri döndü. Adada aşk yaşadıkları öğrenilen Mert Öcal'la dolu dizgin ilişkilerine devam eden Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Survivor Sude Burcu'dan 'normale dönüş' pozu! Aşk ona yaramış...

Survivor 2022 All Star yarışmasından geçtiğimiz hafta elenerek veda eden güzel yarışmacı Sude Burcu, adadan döner dönmez sevgilisi Mert Öcal'la buluşmuş ve pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı. Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarına döndükten sonra devam eden güzel yarışmacı, 'normale dönüş' pozuyla sosyal medyayı resmen salladı.

SEVGİLİSİYLE MOTOR ÜSTÜNDE POZU OLAY OLMUŞTU

Adada aşk yaşadıkları öğrenilen Survivor Mert Öcal'la her gün vakit geçiren ve yanından ayrılmayan Sude Burcu, motor üstünde olay yaratan bir poz vermişti.

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Paylaşımında Mert Öcal'ı etiketleyen ve "Miss my boy so much" diyerek özlemini dile getiren Sude Burcu takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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NORMALE DÖNÜŞ POZUYLA MEST ETTİ

Araba kullanırken video çeken ve Sefo'nun Tutsak şarkısını bağıra bağıra söyleyen Sude Burcu güzelliğiyle resmen takipçilerini büyüledi.

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Normale dönüş sözleriyle videonu Instagram hesabında yayınlayan Sude Burcu güzelliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada bazı takipçileri mutluluğu gözlerinden okunan Burcu'ya, 'aşk ona yaramış' yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Instagram
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