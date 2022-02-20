Survivor Sude Burcu'nun kardeşi güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Sude Burcu'nun 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Şimdilerde Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündeme oturan Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

ABLASINA DESTEK ÇIKTI

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Simge Burcu, bikinili pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Simge Burcu'nun Instagram paylaşımları...



