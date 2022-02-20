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  4. Survivor Sude Burcu'nun kardeşi güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

20.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri döndü. Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu'nun, Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması, gündeme bomba gibi düştü. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürerek sinir krizi geçirdi. Yaşananlar sonrası ''Benim ailem kararlarıma saygı duyar'' diyen Sude Burcu'nun kız kardeşi sessizliğini bozdu.

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Sude Burcu'nun 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Şimdilerde Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündeme oturan Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

ABLASINA DESTEK ÇIKTI

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Sosyal medyada epey aktif olan Simge Burcu, bikinili pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

İşte Simge Burcu'nun Instagram paylaşımları...

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

Survivor Sude Burcu'nun bir de kardeşini görün! Güzellikte ablasını geçti! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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