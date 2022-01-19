Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle ezber bozdu

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla, beğeni yağmuruna tutuldu.

1996 yılında İzmir'de doğan Sude Burcu, futbol antrenörü bir baba ve pilates eğitmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak spor hayatını sürdürüyor. Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu, 2019 yılında katıldığı Survivor Türkiye Yunanistan ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri dönen Burcu, güzelliğiyle sosyal medyada övgüye boğuldu. Instagram'da 150 bin takipçisi bulunan Burcu, bikinili paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İşte Sude Burcu'nun Instagram pozları...



