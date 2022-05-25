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Survivor Sude kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sude Burcu Survivor'dan elendi mi?

25.05.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sude Burcu, 24 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde Survivor'a veda eden isim oldu. Böylelikle Sude Burcu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor Sude kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sude Burcu Survivor'dan elendi mi?

Performansı ve ada yaşantısıyla Survivor'da dikkat çeken isimlerden biri olan Sude Burcu'nın yaşamı araştırılmaya başlandı. Mert Öcal ile yaşadığı ilişkiyle Survivor'un başlarında magazin gündeminden düşmeyen Sude Burcu, Ayşe Yüksel, Hikmet Tuğsuz, Berkan Karabulut'un olduğu potadan çıkamadı. Peki Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu, tekvandocudur. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Kendisi gibi tekvadocu 2 kız kardeşi vardır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Burcu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor.

Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu vardır.


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24 Mayıs Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da kim elendi?
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survivor
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