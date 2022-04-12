Survivor sunucusu Murat Ceylan sopa döndürerek şov yaptı! "Jackie Chan misin be"

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Murat Ceylan şimdilerde Survivor 2022 All Star programının sunuculuğunu üstleniyor. Sosyal medyada da popüler olan Murat Ceylan sopayla adeta şov yaptı.

MURAT CEYLAN SOPA DÖNDÜREREK ŞOV YAPTI

32 yaşındaki Murat Ceylan sopa döndürdüğü anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstsüz kamera karşısına geçen Murat Ceylan'ın kusursuz fiziği dikkat çekti.



Kaslarını sergileyen Murat Ceylan'a, "Jackie Chan misin be", "Çok yeteneklisin" gibi yorumlar geldi.



Murat Ceylan 2014'te TV8 ekranlarında yayınlanan Para Bende isimli programda yer aldı. Program her hafta başka ülkede çekiliyordu.

2016 yılında Familya adlı dizide Ateş Beyoğlu rolüne hayat verdi.



