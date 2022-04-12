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Survivor sunucusu Murat Ceylan sopa döndürerek şov yaptı! "Jackie Chan misin be"

12.04.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışma programına katılarak adını duyuran Murat Ceylan, Hilmicem İntepe ile yakın arkadaştı. Survivor programından müzik kariyerine adım atmıştı. Ceylan, sopayla şov yaptığı görüntüleri paylaştı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan sopa döndürerek şov yaptı! "Jackie Chan misin be"

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Murat Ceylan şimdilerde Survivor 2022 All Star programının sunuculuğunu üstleniyor. Sosyal medyada da popüler olan Murat Ceylan sopayla adeta şov yaptı.

MURAT CEYLAN SOPA DÖNDÜREREK ŞOV YAPTI

32 yaşındaki Murat Ceylan sopa döndürdüğü anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor sunucusu Ceylan Murat sopa döndürerek şov yaptı!

Üstsüz kamera karşısına geçen Murat Ceylan'ın kusursuz fiziği dikkat çekti.
Survivor sunucusu Ceylan Murat sopa döndürerek şov yaptı!

Kaslarını sergileyen Murat Ceylan'a, "Jackie Chan misin be", "Çok yeteneklisin" gibi yorumlar geldi.
Survivor sunucusu Ceylan Murat sopa döndürerek şov yaptı!

Murat Ceylan 2014'te TV8 ekranlarında yayınlanan Para Bende isimli programda yer aldı. Program her hafta başka ülkede çekiliyordu.

Survivor sunucusu Ceylan Murat sopa döndürerek şov yaptı!

2016 yılında Familya adlı dizide Ateş Beyoğlu rolüne hayat verdi.

Survivor sunucusu Ceylan Murat sopa döndürerek şov yaptı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish
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