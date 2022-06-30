Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı yerine Murat Ceylan'ı mı hazırlıyor?

Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın estetikli olup olmadığı yüzündeki değişim nedeniyle merak konusu oldu. Yarışmanın eski sezonlarından birinde yarışan ünlü isim yıllardır Acun Ilıcalı'nın yanında çalışıyor. Peki Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir? Acun Ilıcalı yerine Murat Ceylan'ı mı hazırlıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SUNUCUSU MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan 15 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya giden Murat Ceylan burada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım bölümünü bitirmiştir.

Murat Ceylan, İstanbul'a döndüğünde müzik dersleri aldı ve özel bir üniversitenin reklamcılık bölümünü bitirdi.

Murat Ceylan'ın profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır

Murat Ceylan 2013 yılında Panama'da yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında yarışmıştır.

Murat Ceylan ilk olarak burada izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

Yarışmanın ardından TV 8'de Almeda Abazi ile birlikte "Para Bende" programını yapan ünlü isim, 2016'da 'yeni Nesil' isminde bir albüm çıkardı.

Aynı yıl Familya isimli dizide oynadı. Survivor'ın 2019 sezonundan bu yana oyunları sunmaktadır.

ACUN ILICALI YERİNE MURAT CEYLAN'I MI HAZIRLIYOR?

2013 yılında Panama'da yapılan Survivor'da izleyicinin gönlünü fetheden Murat Ceylan'daki ışığı fark edem Acun Ilıcalı, 2 Şubat 2019'da başlayan Survivor 2019 yarışma programından bu yana oyunların sunuculuğunu ona yaptırıyor.

ACUN ILICALI SON YILLARDA BİRÇOK SURVIVOR PROGRAMININ SUNUCULUĞUNU ONA BIRAKTI

Acun Ilıcalı'nın yönlendirmesi ile Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk kariyerine de başlayan Murat Ceylan adından söz ettirmeye devam ediyor.

