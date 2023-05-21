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Survivor Tuğçe Melis Demir son hali ile şaşırttı! Estetikle gelen değişimi dudak uçuklattı

21.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2017'de sergilediği performansla hafızalara kazınan Tuğçe Melis Demir estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Ünlü isimin sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Survivor Tuğçe Melis Demir son hali ile şaşırttı! Estetikle gelen değişimi dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Melis Demir gündem oldu. Yarışma sonrasında sosyal medya fenomeni olan Tuğçe Melis Demir, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaptığı paylaşımlar ve dekolteli pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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GÖREN BİR DAHA BAKTI

2017'de katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen güzel sporcunun son görüntüsünü görenler onu tanımakta güçlük çekti.

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DEĞİŞİMİN BÖYLESİ!

Instagram'ı da aktif şekilde kullanan Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

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SURVIVOR TUĞÇE MELİS DEMİR'İN SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Tuğçe Melis Demir'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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İşte Survivor'da gösterdiği mücadelesiyle bir döneme damga vuran Tuğçe Melis Demir'in son hali...

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TV8 survivor Acun Ilıcalı sosyal medya

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