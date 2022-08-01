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Survivor Tuğçe Melis Demir son haliyle olay oldu! Dekolteli pozları Instagram'ı salladı...

01.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2017 yarışmasında yer alan ve güzelliğiyle tüm Türkiye tarafından tanınan isimlerden olan Tuğçe Melis Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geliyor. Her paylaşımıyla olay yaratan güzel sporcu, son olarak dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Survivor Tuğçe Melis Demir son haliyle olay oldu! Dekolteli pozları Instagram'ı salladı...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma sonrasında adeta sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Tuğçe Melis Demir, son haliyle gündem oldu. Yarışmadan yıllar geçmesine rağmen güzelliğine güzellik katan güzel sporcu, son olarka dekolteli pozlarıyla olay yarattı.

SON HALİYLE OLAY OLDU

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen güzel sporcu, paylaşımlarıyla mest ediyor.

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Profesyonel buz hokeyi oyuncusu olan Tuğçe Melis Demir, Instagram pozlarıyla adeta kasıp kavuruyor.

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Son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelen güzel sporcu, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

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Tuğçe Melis Demir'in pozları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Tuğçe Melis Demir, 11 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi'nde lisans eğitimini gerçekleştiren Demir, eğitim hayatında devam ederken, bir taraftan da sportif faaliyetlerine ağırlık kazandırmıştır.

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Buz Hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olan Tuğçe Melis Demir, ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusudur.

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İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;

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survivor Instagram
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