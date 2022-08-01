Survivor Tuğçe Melis Demir son haliyle olay oldu! Dekolteli pozları Instagram'ı salladı...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma sonrasında adeta sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Tuğçe Melis Demir, son haliyle gündem oldu. Yarışmadan yıllar geçmesine rağmen güzelliğine güzellik katan güzel sporcu, son olarka dekolteli pozlarıyla olay yarattı.

SON HALİYLE OLAY OLDU

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen güzel sporcu, paylaşımlarıyla mest ediyor.

Profesyonel buz hokeyi oyuncusu olan Tuğçe Melis Demir, Instagram pozlarıyla adeta kasıp kavuruyor.

Son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelen güzel sporcu, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Tuğçe Melis Demir'in pozları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Tuğçe Melis Demir, 11 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi'nde lisans eğitimini gerçekleştiren Demir, eğitim hayatında devam ederken, bir taraftan da sportif faaliyetlerine ağırlık kazandırmıştır.

Buz Hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olan Tuğçe Melis Demir, ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusudur.

İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (01.08.2022)

Kadın ve erkek parfümler

Karaca & Emsan & Karaca Home ürünleri

Under Armour kadın ve erkek ürünler

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Dolaşım ve gevşeme için Renpho bacak masaj aleti

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



