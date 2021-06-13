Survivor Türkiye’de son eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye’de her geçen gün heyecan biraz daha yükseliyor. Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları ile birlikte heyecan ve mücadele doruğa çıktı. Müthiş mücadelelerin yaşandığı Survivor’ın yeni bölümünde son eleme adayı da belli oldu.

Survivor 2021’de son yedi yarışmacı arasında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. 12 Haziran Survivor 117. bölüm ekrana geldi. Ve yarışmacılar, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kırmızı takımda yer alan Berkay, dokunulmazlığı kazandıktan sonra aynı takımdaki Aleyna’yı aday olarak göstermişti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde son eleme adayı belli oldu. Ve üç eleme adayı için seyirci SMS oylaması yapılacak.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz oldu. Poyraz’ın söylediği isim Batuhan oldu ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay oldu ve ikinci eleme adayı olarak Aleyna’yı gösterdi. Bu akşam, oynanacak 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında son eleme adayı belli oldu.