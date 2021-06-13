MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Türkiye’de son eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye’de son eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı?

13.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye bu akşam heyecanlı anlara sahne oldu. Survivor’da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu sonrası son eleme adayı belli oldu. Eleme adayı olarak önce Batuhan sonrasında ise Aleyna’nın ismi söylenmişti. Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, kim eleme adayı oldu? İşte tüm detaylar...

Survivor Türkiye’de son eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye’de her geçen gün heyecan biraz daha yükseliyor. Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları ile birlikte heyecan ve mücadele doruğa çıktı. Müthiş mücadelelerin yaşandığı Survivor’ın yeni bölümünde son eleme adayı da belli oldu.

eleme-adayi160577406760c51d41ea71b

Survivor 2021’de son yedi yarışmacı arasında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. 12 Haziran Survivor 117. bölüm ekrana geldi. Ve yarışmacılar, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kırmızı takımda yer alan Berkay, dokunulmazlığı kazandıktan sonra aynı takımdaki Aleyna’yı aday olarak göstermişti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde son eleme adayı belli oldu. Ve üç eleme adayı için seyirci SMS oylaması yapılacak.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz oldu. Poyraz’ın söylediği isim Batuhan oldu ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay oldu ve ikinci eleme adayı olarak Aleyna’yı gösterdi. Bu akşam, oynanacak 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında son eleme adayı belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bu akşam Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kıymalı kaşarlı pide yemek ödülünü takımına kazandıracak.

SURVİVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Berkay bu hafta ikinci kez dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

SURVİVOR’DA SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu haftanın ilk eleme adayı Batuhan, ikinci eleme adayı ise Aleyna olmuştu. Bu akşam son eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Berkay, son eleme adayı olarak Ayşe'yi söyledi.

6059d5e62269a230ec98219a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Açıldıkça açıldı! Akıllara durgunluk veren kıyafetAçıldıkça açıldı! Akıllara durgunluk veren kıyafet
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

O film için tacize katlandım

O film için tacize katlandım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.