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Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu kazananı...

26.05.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere 24 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde Survivor'a veda eden yarışmacı Sude Burcu olmuştu. 25 Mayıs akşamında Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu oynandı. Peki Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu kazananı...

Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu kazananı...

2022 Survivor All Star yarışma programında 25 Mayıs akşamında Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Yunanistan yarışmacılarına karşı birleşti. Kıran kırana mücadelenin ardından kazanan taraf ödülün sahibi oldu. Peki Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu kazananı...

SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN OYUNUNU HANGİ TARAF KAZANDI?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları ödül oyunu için parkurda yerlerini aldı. Kazanan büyük bir uçakla Curaçao adasına gitti.

Karma olarak oynanan oyunda kadın mücadelesinin kazananı ünlüler oldu. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler kazandı. En iyilerle devam eden oyunun sonucunda mavi takım 2-0 öne geçti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Türkiye Yunanistan
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