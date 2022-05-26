2022 Survivor All Star yarışma programında 25 Mayıs akşamında Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Yunanistan yarışmacılarına karşı birleşti. Kıran kırana mücadelenin ardından kazanan taraf ödülün sahibi oldu. Peki Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan oyunu kazananı...

SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN OYUNUNU HANGİ TARAF KAZANDI?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları ödül oyunu için parkurda yerlerini aldı. Kazanan büyük bir uçakla Curaçao adasına gitti.

Karma olarak oynanan oyunda kadın mücadelesinin kazananı ünlüler oldu. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler kazandı. En iyilerle devam eden oyunun sonucunda mavi takım 2-0 öne geçti.



