Survivor yarışmacıları Acun Ilıcalı'yı çıldırttı! Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz... Bağırıp, sandalyeyi devirdi

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına sinirlenmesi ve tepkisi sosyal medyayı salladı. Survivor All Star'ın 27. bölüm tanıtımında; Acun Ilıcalı'nın konseyde çileden çıkması gündem oldu.

Tanıtımda; tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz?" diye bağırması dikkat çekti.

Çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu. Konseyde yaşananlar ve Acun Ilıcalı'nın neden çileden çıktığı merak konusu oldu.



Sosyal medyada o anlar konuşuldu; Acun Ilıcalı'yı bu halde görenler "Adamı da çıldırttılar", "Acun'u hiç böyle görmedik", "Aa Acun ne yapıyorsun" yorumlarında bulundu.







