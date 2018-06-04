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Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları da korkuttu. Depremle uyanan Survivor yarışmacıları büyük panik yaşadı.

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Ada konseyi sonrası barakalarında uyuyan Gönüllüler adada yaşanan deprem sonrası korku içinde uyandılar. Gönüllülerde deprem sonrası Hakan, Damla'nın yanına giderek 'Sanki biri buradan tuttu burayı sallıyor' dedi.

DAMLA'DAN ÜNLÜLER YORUMU: TOPARLANIYORLAR

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasını değerlendiren Damla, rakiplerinin toparlanma sinyali verdiğini söyledi.

SURVİVOR'DA SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takmından iki yarışmacı eleme adayı oldu. Son eleme adaylarında ilki yapılan oylama sonucu Hakan Hatipoğlu oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan Karadere ise Damla Can'ın ismini verdi ve böylelikle eleme adayları Ünlüler takımından Turabi ve Ümit Karan, Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu ve Damla Can oldu.

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