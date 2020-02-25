Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğan ödül! Survivor 2020'de iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Survivor'da uzun süredir ailelerinden uzak kalan yarışmacıları, yeni sezonun ilk iletişim oyununda mücadele etti.

SURVIVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takımın ailelerine e-posta gönderebilecekleri iletişim oyunu öncesinde bazı yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Survivor'ın iddialı ismi Cemal Can da ağlayarak ailesine olan özlemini dile getirdi.

Zorlu parkurde geçen iletişim ödüllü oyunu ise gönüllüler takımı kazandı. Ailelerine ilk defa mesaj gönderen gönüllüler takımı yarışmacıları duygularını e-posta mesajlarında dile getirdiler.



