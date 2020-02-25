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Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğan ödül! Survivor 2020'de iletişim oyununu kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 22:35 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 8. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'ın ilk iletişim oyunu öncesinde ailelerine mail gönderme fırsatı yakalayacak olan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğan ödül! Survivor 2020'de iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Survivor'da uzun süredir ailelerinden uzak kalan yarışmacıları, yeni sezonun ilk iletişim oyununda mücadele etti.

SURVIVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takımın ailelerine e-posta gönderebilecekleri iletişim oyunu öncesinde bazı yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Survivor'ın iddialı ismi Cemal Can da ağlayarak ailesine olan özlemini dile getirdi.

Zorlu parkurde geçen iletişim ödüllü oyunu ise gönüllüler takımı kazandı. Ailelerine ilk defa mesaj gönderen gönüllüler takımı yarışmacıları duygularını e-posta mesajlarında dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020, survivor iletişim oyunu,

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