Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı.

İddialara göre Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yarışmacıların aldıkları rakamlar ise dudak uçuklattı.

Bilindiği üzere Survivor'da şampiyonluk ve eleme sistemi mevcut. Ancak Survivor yarışmacılarının programdan aldığı paraların miktarlarının ortaya çıkması akılları karıştırdı.

Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı.

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiasıyla yer yerinden oynadı. Tv100'ün haberine göre, Survivor köstebeği, ortalığı birbirine kattı. Peki Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?

BU SENE KİM NE KADAR ALIYOR?

Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı konuşulan iddialar arasında...

ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapılıyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirliyor

