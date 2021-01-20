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Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı

20.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı

Yeni platformu Exxen ile çok konuşulan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu yılların efsane programı Survivor'da yarışmacıların haftalık ne kadar para aldıkları ortaya çıktı. Peki Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor? Yarışmacılara verilen miktarlar neye göre belirleniyor?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiasıyla yer yerinden oynadı. Tv100'ün haberine göre, Survivor köstebeği, ortalığı birbirine kattı. Peki Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?

Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Bilindiği üzere Survivor'da şampiyonluk ve eleme sistemi mevcut. Ancak Survivor yarışmacılarının programdan aldığı paraların miktarlarının ortaya çıkması akılları karıştırdı.

İddialara göre Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yarışmacıların aldıkları rakamlar ise dudak uçuklattı.

PEKİ SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal’ın haftalık 5.000 TL, Aycan Yanaç’ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı’nın 10.000 TL, Ersin Korkut’un 12.500 TL ve Yasin Obuz’un 5.000 TL aldığı öne sürüldü.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI İSE...

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı.

BU SENE KİM NE KADAR ALIYOR?

Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı konuşulan iddialar arasında...

ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapılıyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirliyor

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