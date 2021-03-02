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Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı

02.03.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Suvrivor'dan diskalifiye edildiği iddia edilen Çağrı Atakan'ın sabıka kaydı ortaya çıktı. Eda Taşpınar ile geçmişte ilişki yaşayan Atakan'ın ünlü isme ve arkadaşına şiddet uyguladığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta yarışmacılarla sık sık tartışma yaşadığı gerekçesiyle Survivor'dan diskalifiye ettiği iddia edilen ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

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ÖNCE KÜFÜR ETTİ ARDINDAN TEHDİT

Daha önce Ilıcalı'dan üst üste uyarı alan Atakan'ın geçmişte sosyetik güzel Eda Taşpınar ile aşk yaşadığı biliniyor. O dönemlerde de öfkesini yarışmada olduğu gibi kontrol edemeyen Çağrı Atakan'ın, Taşpınar'a şiddet uyguladığı öğrenildi. Yarışmacının ayrıca şiddet sonrası ayrılık kararı alan Taşpınar'ı telefonla arayarak, "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit ettiği bilgisine de ulaşıldı.
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5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eda Taşpınar yaşadıkları sonrası Çağrı Atakan hakkında şikayette bulundu. Mahkemeye taşınan olayda, Atakan hakkında 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Yarışmacının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Atakan'ın ayrıca Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşına da yumruk attığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Eda Taşpınar Çağrı Atakan
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