Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş'tan cesur dekolte

Survivor'ın eski yarışmacısı, oyuncu ve futbolcu Serenay Aktaş, Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'le başrollerini paylaştığı "Dünya hali" filminin galasına katıldı.

Giydiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren Serenay Aktaş, dün akşam rol aldığı filmin galasına kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı.

Serenay Aktaş sinema salonuna girişte yürürken frikik vermemek için yoğun çaba harcadı.

Tüm bakışları üzerine toplayan Aktaş "Bugün galamız var bende kendime çok özendim. Çok güzel bir film ortaya çıktığına inanıyorum çok heyecanlıyım" dedi.

Aktaş'ın elbisesi ünlü model Bella Hadid'in meşhur kırmızı elbisesine benzetildi. Ancak Aktaş elbisesiyle zaman zaman da zor anlar yaşadı ve frikik verdi.

Galaya Kadir Doğulu, Buray, Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler gibi isimler katıldı.

