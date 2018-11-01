MAGAZİN

Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş'tan cesur dekolte

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Eski survivor yarışmacısı ve oyuncu Serenay Aktaş, Murat Dalkılıç'la rol aldığı filmin galasında giydiği cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aktaş frikik vermekten kurtulamadı

Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş'tan cesur dekolte

Survivor'ın eski yarışmacısı, oyuncu ve futbolcu Serenay Aktaş, Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'le başrollerini paylaştığı "Dünya hali" filminin galasına katıldı.

Giydiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren Serenay Aktaş, dün akşam rol aldığı filmin galasına kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı.

survivor-yarismacisi-serenay-aktas-kirmizi-derin-11391820_3671_m

Serenay Aktaş sinema salonuna girişte yürürken frikik vermemek için yoğun çaba harcadı.

survivor-yarismacisi-serenay-aktas-kirmizi-derin-11391820_7175_m

Tüm bakışları üzerine toplayan Aktaş "Bugün galamız var bende kendime çok özendim. Çok güzel bir film ortaya çıktığına inanıyorum çok heyecanlıyım" dedi.

survivor-yarismacisi-serenay-aktas-kirmizi-derin-11391820_3683_m

Aktaş'ın elbisesi ünlü model Bella Hadid'in meşhur kırmızı elbisesine benzetildi. Ancak Aktaş elbisesiyle zaman zaman da zor anlar yaşadı ve frikik verdi.

survivor-yarismacisi-serenay-aktas-kirmizi-derin-11391820_2916_m

Galaya Kadir Doğulu, Buray, Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler gibi isimler katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Can Yaman'ın annesi görenleri şoke etti!Can Yaman'ın annesi görenleri şoke etti!
Aleyna Tilki, Galatasaraylı Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?Aleyna Tilki, Galatasaraylı Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş Serenay Aktaş Serenay Aktaş frikik

En Çok Okunan Haberler

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti!

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti!

Sınırda teyakkuza geçildi! Asker her an girebilir

Sınırda teyakkuza geçildi! Asker her an girebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla şikayeçi oldu: Ahmet Kural beni dövdü

Sıla şikayeçi oldu: Ahmet Kural beni dövdü

Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

Can Yaman'ın annesi görenleri şoke etti!

Can Yaman'ın annesi görenleri şoke etti!

Aleyna Tilki, Galatasaraylı Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?

Aleyna Tilki, Galatasaraylı Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Hamile olan Fahriye Evcen: Cinsiyeti belli değil

Hamile olan Fahriye Evcen: Cinsiyeti belli değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.