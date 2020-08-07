Survivor Yasin Obuz’a Instagram’dan kötü haber!

Survivor 2020 yarışması 14 Temmuz’da sona erdi. Galataport’ta yapılan büyük finalin ardından yarışmacıların attıkları her adım hayranları tarafından takip edilmeye başlandı. Programın bitimiyle ortaya çıkan polemikler, aşk iddiaları ve dostluklar magazin gündeminde de yerini aldı. Yaşanan polemiklerde ise Yasin Obuz başı çekti.



Nisa Bölükbaşı’yla yarışma boyunca iyi anlaşmasına rağmen Yasin Obuz sosyal medya hesabından Çek yarışmacıyı yaylım ateşine tutmayı tercih etmişti. Yasin kendisiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği Nisa’yı savunan Survivor Tayfun’da cevap vermeyi ihmal etmemişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Survivor yarışmasıyla ilgili her gündem maddesine dair yorumlarını ileten Yasin bir süre Instagram’dan uzak kalmak zorunda kaldı.

‘KENDİ TELEFONUMDAN INSTAGRAM’A GİREMİYORUM’

Çeşme tatiline tam gaz devam eden Yasin Obuz’a Instagram’dan kötü haber geldi. Telefonun IP adresi Instagram tarafından engellenen Yasin, arkadaşının telefonundan sosyal medya hesabına girerek takipçilerine duyurdu. Yayınladığı videoda Yasin, “Instagram benim telefonumun IP adresini banladığı için kendi telefonumdan Instagram’a giremiyorum. İstanbul’a döndüğüm zaman yeni telefon alacağım. Storyler (hikaye) akacak” ifadelerini kullandı.



