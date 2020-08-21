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Survivor Yasin Obuz hayranlarını heyecanlandırdı: Başlıyoruz bummm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

'Survivor 2020'nin İstanbul'da düzenlenen yarı finaline gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri olan Yasin Obuz, stüdyoya girdi. Survivor Yasin son paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor Yasin Obuz hayranlarını heyecanlandırdı: Başlıyoruz bummm!

Yasin Obuz, 'MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Acun Ilıcalı'nın bir diğer fenomen yarışması 'Survivor'a katılmıştı. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olmayı başaran Yasin, çıkaracağı rap şarkısı için stüdyoya girdi.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden stüdyoda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Yasin, "Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin" mesajı ile takipçilerine müjdeyi verdi.

Şarkıyı Burak King’den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.

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