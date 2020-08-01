Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti

Yasin Obuz MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındı ardından da Survivor yarışmasıyla ününü pekiştirdi. Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasin Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse de bayram ettirdi. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı...

