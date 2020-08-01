MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti

Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'la selfie çektirmek isteyenler kuyruğa girdi. Sosyal mesafe ve maske yok gibiydi...

Yasin Obuz MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındı ardından da Survivor yarışmasıyla ününü pekiştirdi. Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasin Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse de bayram ettirdi. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadıNilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı
Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

Ceza'dan Fahrettin Koca'ya şarkılı gönderme: Bana yaklaşmayın

Ceza'dan Fahrettin Koca'ya gönderme! 'Taşlaşmayın...'

Müjde Ar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı mahkemeye verdi

Davalık olmuştu! Müjde Ar'dan karşı hamle

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız

'Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.